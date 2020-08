Ibrahimovic firma contratto di un anno con Milan (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - MilanO, 31 AGO - Zlatan Ibrahimovic ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al Milan per una stagione con un ingaggio di 7 milioni di euro netti. Dopo aver ricevuto ieri sera l'esito del ... Leggi su corrieredellosport

AntoVitiello : ??? Zlatan #Ibrahimovic è arrivato in sede a Casa #Milan per la firma sul rinnovo fino al 30 giugno 2021. Nel pomeri… - AntoVitiello : Lo sbarco di #Ibrahimovic a Linate. Lunedì la firma sul rinnovo di un anno. #Milan #calciomercato @TRolfi… - AntoVitiello : Fatta. Accordo definitivo raggiunto tra #Milan e #Ibrahimovic. Si è arrivati ad un punto d'incontro tra ciò che chi… - MarcheGIORGIA : RT @PBPcalcio: Zlatan #Ibrahimovic ha messo la firma sul contratto che lo legherà al #Milan fino al 2021 ! ?????? - NicoReitano : RT @AntoVitiello: ??? Zlatan #Ibrahimovic è arrivato in sede a Casa #Milan per la firma sul rinnovo fino al 30 giugno 2021. Nel pomeriggio a… -