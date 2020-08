Hamas annuncia accordo con Israele per stop a violenze al confine nella Striscia di Gaza (Di lunedì 31 agosto 2020) Israele e Hamas hanno raggiunto, con la mediazione del Qat ar, un accordo per ridurre le violenze al confine tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico . Lo ha annunciato Hamas, secondo quanto riporta ... Leggi su leggo

