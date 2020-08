Giulia De Lellis scrive a Eleonora Rocchini e “spunta” anche Andrea Damante (Di lunedì 31 agosto 2020) Giulia De Lellis scrive a Eleonora Rocchini. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, finalmente ha condiviso un video con il nuovo fidanzato Nunzio Moccia, dopo essersi gettata alle spalle la precedente relazione con Oscar Branzani ed ha ricevuto “l’approvazione” dell’ex di Andrea Damante. Giulia De Lellis scrive a Eleonora Rocchini: “Andrea Damante? Tifo per l’amore!”... L'articolo Giulia De Lellis scrive a Eleonora Rocchini e “spunta” anche Andrea Damante ... Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Giulia De Lellis scrive a Eleonora Rocchini e 'spunta' anche il nome di Andrea Damante ??? ??? Il resto te lo raccon… - blogtivvu : Giulia De Lellis scrive a Eleonora Rocchini e 'spunta' anche il nome di Andrea Damante #damellis - IsaeChia : #UominieDonne, #EleonoraRocchini fidanzata con #NunzioMoccia: arriva il commento di #GiuliaDeLellis - shadesofamnesia : RT @Adelediceche: Qualcuno faccia rinsavire Giulia De Lellis per favore. Ele.rc, vai a giocare un po' più in là #uominiedonne #damellis ht… - zazoomblog : Giulia De Lellis la risposta non lascia più dubbi: pensa ancora a Damante? - #Giulia #Lellis #risposta #lascia -