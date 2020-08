Giorgio Alfieri di nuovo single, finita la storia con Silvia Corrias (Di lunedì 31 agosto 2020) È finita con un nulla di fatto la storia, molto breve, tra l’ex calciatore Giorgio Alfieri e Silvia Corrias. I due ragazzi, insieme soltanto da pochi mesi, sembravano aver trovato il giusto feeling ed essere legati da un sentimento molto fortee. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto e la relazione ha subìto un definitivo stop. A dare conferma di essere, in pratica, tornato single è stato lo stesso Giorgio Alfieri. Il ragazzo lo ha fatto in maniera molto semplice e veloce citando, tra l’altro, una nota canzone italiana. Quali siano stati i motivi della rottura, però, non è ancora noto. Cos’ha detto? Vediamolo insieme. Giorgio ... Leggi su kontrokultura

dailynews_24 : Uomini e Donne : è finita tra Giorgio Alfieri e Silvia Corrias - LadyNews_ : #GiorgioAlfieri di #UominieDonne e #SilviaCorrias si sono lasciati - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, al capolinea la storia tra #GiorgioAlfieri e l’ex moglie di #LucasPeracchi: parla l’ex tronista - VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ Giorgio Alfieri torna single e si mette a nudo con i fan rispondendo alle loro domande impertinenti… - zazoomblog : ‘Uomini e Donne’ al capolinea la storia tra Giorgio Alfieri e l’ex moglie di Lucas Peracchi: parla l’ex tronista -… -