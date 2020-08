Gerard Depardieu guida in stato di ebbrezza: si scaglia contro… (Di lunedì 31 agosto 2020) Il grande e famoso attore francese Gerard Depardieu fermato mentre guidava in stato di ebbrezza, come qualche anno fa: le parole e la reazione al fermo Gerard Depardieu (Fonte foto: GettyImages)Grandissima star internazionale dalla carriera incredibile e costellata di successi, l’attore famoso e tanto amato Gerard Depardieu è stato fermato dalla polizia in Francia, mentre si trovava alla guida, in stato di ebbrezza, di uno scooter a Parigi, nello specifico il 14esimo arrondissement. Stando a quanto rivelato dalla stampa francese, infatti, sembra che le forze dell’ordine in un primo momento non avessero riconosciuto il grande attore, ... Leggi su chenews

