Francesco Totti insulta Ilary in diretta: “Proprio una str***a!” (Di lunedì 31 agosto 2020) In una diretta Instagram con i figli Cristian e Chanel, l’ex capitano della Roma ha fatto ridere i follower in tanti momenti, tra cui quello in cui ha ripreso bonariamente e sgridato sua moglie, la conduttrice, Ilary Blasi, “colpevole” di non essersi palesata in collegamento con loro e i fan. diretta Instagram a sorpresa per i fan di Francesco Totti. Il “Pupone” si è collegato con i suoi followerArticolo completo: Francesco Totti insulta Ilary in diretta: “Proprio una str***a!” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - vaticannews_it : #29agosto 'Mettersi in gioco' è il volume che raccoglie una serie di considerazioni di #PapaFrancesco sullo #sport.… - infoitsport : Ilary Blasi, Francesco Totti rivela: ”È il momento giusto per il quarto figlio” - infoitsport : Il 'caso' Chanel Totti e la reazione di papà Francesco: 'Ti piace mia figlia? Ti sfondo' - infoitsport : Francesco Totti al cinema: 'Vi presento il documentario sulla mia storia' -