Festa: “Servono più controlli e sanzioni. Le scene della movida non mi piacciono” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Le immagini che ho visto della movida nel weekend non mi piacciono”. Duro monito da parte del sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Dal prossimo fine settimane sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina ma soprattutto ci sarà l’aumento dei controlli da parte dei Vigili Urbani. “Servono sanzioni – nelle prossime ore è attesa una nuova ordinanza da parte della fascia tricolore – Nessun cambio idea sull’isola pedonale, ma sto valutando una nuova ordinanza per l’utilizzo del dispositivo di sicurezza in maniera obbligatoria a partire dalle 20”. Nel mirino di Festa Viale Italia, via De Conciliis, corso Vittorio ... Leggi su anteprima24

