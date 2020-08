Fabian Ruiz - Nuova collocazione nel 4-2-3-1 (Di lunedì 31 agosto 2020) La Gazzetta dello Sport ipotizza il nuovo ruolo di Fabian Ruiz nel sistema di gioco proposto da Gattuso in ritiro, il 4-2-3-1. Secondo il quotidiano, Fabian Ruiz potrebbe essere spostato a destra nel tridente che agirebbe alle spalle di Osimhen. 'Con Veretout, si completerebbe la mediana e il 4-2-3-1 avrebbe gli uomini giusti. Veretout ... Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : PAZZA IDEA GATTUSO - NUOVO RUOLO PER DUE AZZURRI > > > - TovalieriSandro : RT @napolista: Pedullà: “Arriverà una grande offerta per per #FabianRuiz” - ilNapolista - Mario63187907 : @tuttonapoli Ma io mi chiedo come non si faccia a comprare un giocatore come de paul. Piuttosto vendo domani fabian… - realerob : @BackAngelo @Torrenapoli1 Geometria proprio no. Tonali è una mezzala alla Ruiz, più mobile, non è assolutamente un… - di_gianclaudio : Ci vediamo domani ore 11 per lo speciale su Fabian Ruiz 'non è fatta finché non è fatta' -

Ultime Notizie dalla rete : Fabian Ruiz AUGURI AZZURRI - Fabian Ruiz ad Ospina: "Sei grande!" Napoli Magazine Fedele: "Demme un gommino sotto il tavolo da tre piedi, il vero problema sono Fabian e Zielinski!"

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa ...

AUGURI AZZURRI - Fabian Ruiz ad Ospina: "Sei grande!"

NAPOLI - "Buon compleanno, sei grande, ti voglio bene" scrive su Instagram il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz rivolgendosi al suo compagno di squadra David Ospina che oggi compie 32 anni.

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa ...NAPOLI - "Buon compleanno, sei grande, ti voglio bene" scrive su Instagram il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz rivolgendosi al suo compagno di squadra David Ospina che oggi compie 32 anni.