Depardieu ubriaco alla guida: “Preferisco Putin a Macron” (Di lunedì 31 agosto 2020) Gérard Depardieu è stato fermato per guida in stato di ebrezza mentre percorreva in motorino una strada di Parigi. Il noto attore francese, Gérard Depardieu, come riportato dal settimanale Le Point, è stato fermato per guida in stato di ebbrezza mentre percorreva in motorino una strada di Parigi. Una volta fermato dai poliziotti, l’attore 72enne, secondo … L'articolo Depardieu ubriaco alla guida: “Preferisco Putin a Macron” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

