Coronavirus: in Lombardia 135 nuovi positivi e 2 morti (Di lunedì 31 agosto 2020) Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Sono 135 i nuovi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore in Lombardia, su circa 10mila tamponi (9.866). Secondo gli ultimi dati della Regione, i decessi sono stati due, mentre dei 135 casi, 20 sono 'debolmente positivi' e 8 a seguito di test sierologico. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,36%. Sono dieci i guariti dal Covid19 e i dimessi dagli ospedali. Bassi numeri dei ricoveri: ci sono due persone in più in terapia intensiva, che portano il totale a 22, e in tutto 195 ricoverati meno gravi, uno in più rispetto a ieri. Leggi su iltempo

