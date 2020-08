Coronavirus Anzio: gli attualmente positivi salgano a 25 (Di lunedì 31 agosto 2020) Al momento i cittadini positivi al Coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diventati complessivamente 25 (dei quali 5 ricoverati in ospedale e 20 in isolamento domiciliare). «Si invita la cittadinanza a rispettare, scrupolosamente, le prescrizioni fondamentali per il contenimento della diffusione del virus», ha ricordato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Coronavirus Anzio: gli attualmente positivi salgano a 25 - LinaVadal : RT @CinqueNews: CORONAVIRUS, AD ANZIO 16 CASI POSITIVI - CinqueNews : CORONAVIRUS, AD ANZIO 16 CASI POSITIVI - CasilinaNews : Gli aggiornamenti #coronavirus ad #Anzio - EcoLitoraleTv : Anzio, coronavirus in impennata: salgono a 16 i casi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Anzio Covid-19, due nuovi casi a Nettuno. Ad Anzio salgono a 16 i positivi IlFaroOnline.it Coronavirus, controlli a Roma per la movida “senza freni”. E il governatore Zingaretti finisce sul New York Times

Chiuso un locale a luci rosse per assembramenti. Al Celio migranti positivi tentano la fuga e mordono i medici. Il presidente della Regione Lazio citato dal giornale americano per il progetto Scuole S ...

Positive al Covid anche la compagna e la figlia di Federico Fashion Style dopo la vacanza in Sardegna

Anche la figlia e la compagna di Federico Fashion Style, l’hairstylist di Anzio famoso per il suo estro e la sua simpatia, sono risultate positivo al Covid 19. L’esito del tampone è arrivato in queste ...

Chiuso un locale a luci rosse per assembramenti. Al Celio migranti positivi tentano la fuga e mordono i medici. Il presidente della Regione Lazio citato dal giornale americano per il progetto Scuole S ...Anche la figlia e la compagna di Federico Fashion Style, l’hairstylist di Anzio famoso per il suo estro e la sua simpatia, sono risultate positivo al Covid 19. L’esito del tampone è arrivato in queste ...