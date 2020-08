Ci mancava la febbre del Nilo: un morto a Cremona per il virus che si trasmette con le zanzare (Di lunedì 31 agosto 2020) Non bastava l'allarme Coronavirus. In Italia si registra un morto per la cosiddetta "febbre del Nilo", il virus che si trasmette attraverso le punture delle zanzare. Un uomo di 80 anni è morto dopo il contagio all'ospedale Maggiore di Cremona. A rivelarlo alla Provincia di Cremona è il primario di Pneumologia Giancarlo Bosio. Dopo di lui un settantenne è stato ricoverato dopo ferragosto in terapia intensiva ma le sue condizioni sono migliorate ed ora si trova in pneumologia. Non si tratta degli unici casi nella zona già colpita da febbraio dall'epidemia di Coronavirus: diversi pazienti sono stati ricoverati nelle ultime settimane anche nel Lodigiano, e un caso di ... Leggi su iltempo

metallicries : ho la febbre, ieri sera non riuscivo a dormire perchè mi mancava il fiato e tossisco come una matta mia madre sta… - antony220970 : RT @revneD88: Si continua con il terrorismo mediatico. Adesso ci mancava #Broccolo (il veterinario) 1462 positivi, 1450 asintomatici..Ma i… - mludodc : RT @revneD88: Si continua con il terrorismo mediatico. Adesso ci mancava #Broccolo (il veterinario) 1462 positivi, 1450 asintomatici..Ma i… - GabrieleFigini : RT @revneD88: Si continua con il terrorismo mediatico. Adesso ci mancava #Broccolo (il veterinario) 1462 positivi, 1450 asintomatici..Ma i… - daniele19921 : RT @revneD88: Si continua con il terrorismo mediatico. Adesso ci mancava #Broccolo (il veterinario) 1462 positivi, 1450 asintomatici..Ma i… -

Ultime Notizie dalla rete : mancava febbre LA DENUNCIA / Oplontis, sito chiuso: manca l’addetto alla misurazione della temperatura Identità Insorgenti Scuola, Salvini: noi vogliamo porti chiusi e scuole aperte

Roma, 31 ago. (askanews) - "Altri centinaia di sbarchi stanotte non solo in Sicilia ma in Salento, Calabria, Sardegna, non è così che si risolve il problema, noi al governo abbiamo dimostrato come si ...

Lo scrupolo dei prof per salvare il pianeta scuola

Giovanotti asintomatici, questi ultimi, che si sono misurati la febbre a casa, una forma di autocertificazione che solo gli amanti della commedia all’italiana possono ritenere attendibile. Ed è qui tu ...

Roma, 31 ago. (askanews) - "Altri centinaia di sbarchi stanotte non solo in Sicilia ma in Salento, Calabria, Sardegna, non è così che si risolve il problema, noi al governo abbiamo dimostrato come si ...Giovanotti asintomatici, questi ultimi, che si sono misurati la febbre a casa, una forma di autocertificazione che solo gli amanti della commedia all’italiana possono ritenere attendibile. Ed è qui tu ...