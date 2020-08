Cattive abitudini che aumentano il colesterolo cattivo (Di lunedì 31 agosto 2020) Purtroppo l’ipercolesterolemia è un problema che riguarda tante persone, scopri le Cattive abitudini che aumentano il livello di colesterolo cattivo. Quando il livello di colesterolo è alto nel sangue si parla di ipercolesterolemia, che purtroppo è in forte crescita negli ultimi anni. Interessa un pò tutti, ma non deve essere sottovalutata, perchè si ripercuote in … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Cattive abitudini Errori e abitudini che fanno ingrassare in vacanza RagusaNews Le tasse sugli alimenti "non essenziali" non prevengono l'obesità, ma danneggiano le persone più povere

Dopo che il governo britannico ha pubblicato la sua nuova strategia per l'obesità, un importante think tank ha suggerito misure drastiche per ridurre l'obesità infantile. Queste sciocchezze dello "sta ...

Agosto bilancia mia non ti conosco. Durante le vacanze generalmente siamo più inclini a lasciarci un po' andare anche per quanto riguarda l'alimentazione. D'altronde d'estate lontani dalla routine quo ...

