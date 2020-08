Cambia il modo di curare l’infarto grazie a nuove linee guida nate da una ricerca italiana (Di lunedì 31 agosto 2020) “Con lo studio DUBIUS la ricerca italiana fa scuola a livello mondiale e ridefinisce nuovi standard di trattamento e prognostici della forma più frequente d’infarto, quella in cui l’arteria non è completamente ostruita (NSTEMI). Abbiamo dimostrato che una strategia invasiva, entro le 24 ore dall’evento e con approccio radiale (dal polso) incide sui risultati più di quanto faccia la tempistica della terapia farmacologica e rende superflua l’annosa discussione sulla necessità di un trattamento antiaggregante a monte (tutti i pazienti) o a valle (trattamento selettivo) della rivascolarizzazione. In Italia ogni anno sono colpite da infarto subendocardico 80.000 persone, di queste 52.000 vengono sottoposte a stent coronarico”. Così il Presidente del GISE (Società ... Leggi su meteoweb.eu

redr4d : Cambia un po’ reparto, tutte parlano di cose diverse ed in modo diverso, tu no, ma perché? — Ma se non ti piace com… - Angeloago43 : @MarraGia @aforista_l Non essere brutale. C'è modo e modo anche se la realtà non cambia. - biscione_blog : @__manuel__8 Wow cambia discorso. Come se mi riguardasse in qualche modo. Mi dispiace? Si. Buon per voi campione - Ataga___ : I tatuaggi: a chi piacciono e a chi no. Cambia il modo di come lo dici. E cmq viva noi gente colorata ???? - DAXdB : @Simona_Ti Ripensandoci forse rendeva di più un altro modo di dire...ma non cambia il risultato e quindi, buona la prima?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cambia modo Cambia il modo di curare l’infarto grazie a nuove linee guida nate da una ricerca italiana Meteo Web F1, Ferrari: così non va! Motore lento, aerodinamica spenta, macchina inguidabile. Come si arriva a Monza?

La pista di Spa-Francorchamps, morbidamente appoggiata sulle splendide montagne delle Ardenne, è probabilmente il circuito più affascinante di tutto il calendario del Mondiale di Formula Uno. Il Gran ...

Referendum: le false verità del SÌ e le ragioni per votare NO

I risparmi? Pochi. Una nuova legge elettorale? Nessuno può garantire che non sarà poi cambiata. Ridurre il numero dei parlamentari ha senso solo con l’abolizione del bicameralismo perfetto. Altrimenti ...

La pista di Spa-Francorchamps, morbidamente appoggiata sulle splendide montagne delle Ardenne, è probabilmente il circuito più affascinante di tutto il calendario del Mondiale di Formula Uno. Il Gran ...I risparmi? Pochi. Una nuova legge elettorale? Nessuno può garantire che non sarà poi cambiata. Ridurre il numero dei parlamentari ha senso solo con l’abolizione del bicameralismo perfetto. Altrimenti ...