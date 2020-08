Call of Duty Modern Warfare e Warzone: un creatore di cheat si scusa. Le minacce legali di Activision fanno paura (Di lunedì 31 agosto 2020) Un creatore di cheat di alto profilo si è scusato con i giocatori per aver rovinato l'esperienza di Call of Duty dopo le minacce legali di Activision.Cxcheats.net ha rilasciato una dichiarazione sul suo Discord annunciando di aver cessato lo sviluppo e il supporto dei suoi cheat per Call of Duty venduti sul suo sito Web a seguito di una causa da parte di Activision."Ci scusiamo per il male che abbiamo causato ai giocatori di Call of Duty", si legge nel messaggio riportato dall'utente Reddit MrTheRevertz. Sembra che il canale Discord del sito sia ora offline.Leggi altro... Leggi su eurogamer

