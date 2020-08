X Factor, Emma Marrone sbotta “Ho detto una ca***ta: scontri accesi (Di domenica 30 agosto 2020) Sono iniziate le prime audizioni di ‘X Factor’. E nonostante manchi ancora molto prima di poter seguire i live sul piccolo schermo, ecco che i primi scontri tra i giurati, iniziano ad invadere i profili social dei canali ufficiali del talent show. A volte basta poco per scatenare un acceso battibecco, soprattutto quando vengono messe in discussione le nostre passioni. Emma Marrone e Manuel Agnelli si sono infatti punzecchiati per una differente opinione su un “dettaglio tecnico”. Lo scontro Un gruppo musicale che aspira ad entrare come concorrente ad ‘X Factor’, si è esibito sul palco del talent dinnanzi ai 4 giurati. A seguito della loro performance, Emma Marrone ha rivelato pubblicamente quanto le dia fastidio il suono ... Leggi su velvetgossip

SkyTG24 : Emma ospite a Sky Tg24 presenta il suo nuovo singolo, 'Latina' - zazoomblog : X Factor primi scontri tra Agnelli e Emma: “Ho detto una ca..ata” - #Factor #primi #scontri #Agnelli - TweetNotizie : X Factor, Emma litiga con Manuel Agnelli e poi si scusa: «Ho detto una ca**ata» - zazoomblog : X Factor Emma litiga con Manuel Agnelli e poi si scusa: Ho detto una caata - #Factor #litiga #Manuel #Agnelli - leggoit : X Factor, Emma litiga con Manuel Agnelli e poi si scusa: «Ho detto una ca**ata» -