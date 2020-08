Ufficiale: l’ex Juve Lemina al Fulham (Di domenica 30 agosto 2020) Il Fulham ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali l’arrivo di Mario Lemina. Il centrocampista francese, due stagione alla Juventus tra il 2015 e il 2017, arriva in prestito con un contratto stagionale dal Southampton, con un’opzione per rendere il trasferimento permanente. Queste le sue prime parole, attraverso il sito Ufficiale del club inglese: “Ora sono con il Fulham, sono davvero felice e sono contento di far parte del progetto. Ho parlato con il manager e lui ha delle buone idee sulla squadra, sul progetto, su tutto ciò che vuole fare in questa stagione e sono felice di farne parte “. DONE DEAL! Welcome to Fulham, @LeminaM 13! #SUPERMARIO — Fulham Football Club (@FulhamFC) ... Leggi su alfredopedulla

