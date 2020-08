Roma: tre nigeriani, positivi al covid-19, aggrediscono medici e devastano ospedale Celio (Di domenica 30 agosto 2020) Tre nigeriani hanno scatenato il finimondo nella struttura, dando prima in escandescenze e poi aggredendo, anche a morsi, ufficiali e sanitari, dopo aver ribaltato scrivanie, mobili e letti e messo a soqquadro l'intero reparto Leggi su firenzepost

