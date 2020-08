REFERENDUM, PERCHÉ NO/-21. Il Pd spieghi perché con Salvini era un'offesa alla democrazia, ora è l'avvio di una stagione riformatrice (Di domenica 30 agosto 2020) In questi giorni ho avuto diversi confronti televisivi e radiofonici sul REFERENDUM con esponenti del Pd. Ne capisco l’imbarazzo. Nessuno di loro ha osato difendere il taglio della rappresentanza parlamentare in quanto tale, nessuno si è spinto fino a sostenere che se vinceranno i Sì il Parlamento funzionerà meglio e la sua rappresentatività non risulterà menomata. Tutti mi hanno dato, ma forse sbaglio, l’impressione di essere sostenuti dalla convinzione di una presunta superiorità morale: la stessa legge costituzionale che quando era condivisa con Salvini rappresentava un’indiscutibile offesa alla democrazia, allo Stato e alla dignità politica, fatta col solo Di Maio diventa il glorioso ... Leggi su huffingtonpost

