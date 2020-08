Referendum, Carlassare: “Se passa il No nulla verrà più cambiato. Meno parlamentari? Quel che conta è il loro rapporto con gli elettori” (Di domenica 30 agosto 2020) “Se passasse il No, nulla verrebbe più cambiato. In particolare non verrebbe più cambiata neppure la legge elettorale“. E con Quella attuale “la scelta di chi sarà eletto è unicamente operata dalle direzioni dei partiti ed è verso questi che gli eletti si sentono responsabili, prescindendo completamente dal rapporto con gli elettori“. Per questo sono infondati i timori di chi paventa che un Parlamento ridotto a 600 membri sia Meno rappresentativo: “In questa situazione non conta tanto il numero dei parlamentari quanto il loro rapporto con gli elettori. Se verso di noi non sentono alcuna responsabilità, di che democrazia stiamo parlando?”. ... Leggi su ilfattoquotidiano

