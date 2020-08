Nek si scusa dopo le polemiche sull’esibizione al Twiga: “Ho commesso una leggerezza” (Di domenica 30 agosto 2020) Nek si scusa dopo le polemiche sull'esibizione al Twiga, scatenate dall'assembramento degli eventi alla cena privata che si è tenuta presso lo stabilimento di Marina di Pietrasanta, tra i cui soci si conta anche Daniela Santanché. Filippo Neviani decide così di rompere il silenzio su quanto accaduto nella serata del 26 agosto, quando si è verificato l'assembramento che ha generato una lunga scia di polemiche sui social: "Mi sono preso qualche tempo per rispondere con la calma necessaria su quello che è successo, perché non voglio che passi un’immagine di me che non corrisponde a chi sono". E continua: "Mi trovavo con la mia famiglia a una cena nello stabilimento dove ho passato (come ogni anno) l’estate, sempre nel pieno rispetto di ... Leggi su optimagazine

