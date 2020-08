Mls, Giuseppe Rossi torna al gol dopo due anni: Pepito firma la rimonta (Di domenica 30 agosto 2020) Giuseppe Rossi si rivede. dopo due anni (il suo ultimo gol risaliva al 6 maggio 2018, Genoa-Fiorentina), Pepito torna al gol e lo fa nel finale di partita tra i Portland Timbers e il Real Salt Lake dando il via alla rimonta, poi completata sul 4-4. Suo il gol del 4-3: Rossi ha agganciato una palla in area di rigore dopo una precedente sponda di testa e ha messo in rete col mancino. Un gol importante per la fiducia per un talento purissimo falcidiato dai troppi infortuni nel corso della sua carriera. Leggi su sportface

DiMarzio : #Mls | Pepito #Rossi torna al gol con il @realsaltlake: 847 giorni dopo l’ultima volta - SkySport : Mls, Giuseppe Rossi fa festa: ritorno al gol dopo due anni con il Real Salt Lake - Bibolottistuta1 : RT @DiMarzio: #Mls | Pepito #Rossi torna al gol con il @realsaltlake: 847 giorni dopo l’ultima volta - Youzar33 : RT @DiMarzio: #Mls | Pepito #Rossi torna al gol con il @realsaltlake: 847 giorni dopo l’ultima volta - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: Ieri sera Pepito, che oggi gioca in MLS con la maglia del Real Salt Lake, è tornato al gol dopo più di due anni: sua la r… -