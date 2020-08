Mass Effect Trilogy Remaster ancora nei piani di EA? Secondo Jeff Grubb l'annuncio arriverà a ottobre (Di domenica 30 agosto 2020) Mass Effect Andromeda non ha riscosso il successo sperato e il suo fallimento è uno dei motivi per cui la serie è stata momentaneamente accantonata da Electronic Arts, spingendo Bioware a concentrarsi su altri progetti.Tuttavia, da parecchio tempo sta circolando un rumor che vedrebbe il publisher impegnato nella rimasterizzazione dell'originale trilogia, l'arco narrattivo del Comandante Shepard. Trattandosi di un rumor privo di ufficialità, abbiamo sempre cercato di tenere a freno le nostre aspettative, nonostante le voci si facessero sempre più intense con il passare del tempo.Giusto per alimentare le fiamme dell'hype, il noto giornalista Jeff Grubb è recentemente intervenuto in un podcast, affermando senza se e senza ma che la trilogia rimasterizzata di Mass ... Leggi su eurogamer

