Maltempo, fulmine fa esplodere incendio in un oliveto a Vinci (Firenze) (Di lunedì 31 agosto 2020) oliveto mandato in fiamme da un fulmine nella notte nei dintorni di Vinci (Firenze) durante un temporale. L’incendio e’ divampato intorno alle 1.30, andando a intaccare anche alcune sterpaglie presenti nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli (Firenze) che hanno spento l’incendio, alimentato anche da forti raffiche di vento, e messo in sicurezza l’area. Il fuoco e’ rimasto comunque distante dalle abitazioni e le aziende agricole che si trovano nei paraggi.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Maltempo in Lombardia, un uomo colpito da un fulmine nel Bergamasco - zazoomblog : Chicchi grandi come noci alberi caduti e un fulmine fa scoppiare un incendio. Il maltempo fa paura - #Chicchi… - ge_group : RT @magicaGrmente22: Chicchi grandi come noci, alberi caduti e un fulmine che appicca un incendio: il maltempo si abbatte sull'Anconet... h… - magicaGrmente22 : Chicchi grandi come noci, alberi caduti e un fulmine che appicca un incendio: il maltempo si abbatte sull'Anconet... - lana_carlotta : RT @leggoit: Chicchi grandi come noci, alberi caduti e un fulmine che appicca un incendio: il maltempo da #paura ad #Ancona -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo fulmine Maltempo: fulmine provoca incendio, donna salvata in un fiume FirenzeToday Autobrennero chiusa dopo l’esondazione dell’Adige. Allerta rossa in Lombardia

Il maltempo continua a flagellare tutto il Nord Italia causando quella che il presidente del Veneto Luca Zaia ha definito una vera e propria «devastazione», in cui si iniziano a contare oltre ai danni ...

Maltempo, un uomo colpito da un fulmine nel Bergamasco

Un uomo di 47 anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in un bosco della Valle dell’Inferno, sopra Ornica, in provincia di Bergamo. Sul posto, grazie all’allarme lanciato da alcuni passant ...

Il maltempo continua a flagellare tutto il Nord Italia causando quella che il presidente del Veneto Luca Zaia ha definito una vera e propria «devastazione», in cui si iniziano a contare oltre ai danni ...Un uomo di 47 anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in un bosco della Valle dell’Inferno, sopra Ornica, in provincia di Bergamo. Sul posto, grazie all’allarme lanciato da alcuni passant ...