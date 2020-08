Linda Hamilton, morta la sorella gemella Leslie: fu la sua controfigura in Terminator 2 (Di domenica 30 agosto 2020) Leslie Hamilton, sorella gemella di Linda Hamilton, è morta il 22 agosto 2020 a 63 anni per cause ancora sconosciute: in Terminator 2 era stata la controfigura di Linda. Linda Hamilton, storica protagonista di Terminator, piange la perdita di sua sorella Leslie, morta il 22 agosto 2020. La donna aveva 63 anni ed era la gemella omozigote dell'attrice, talmente identica da essere stata scelta come sua controfigura nel secondo film del franchise con Arnold Schwarzenegger. In Terminator 2 - il giorno del giudizio (1991), Leslie ... Leggi su movieplayer

In Terminator 2 - il giorno del giudizio (1991), Leslie Hamilton ha interpretato la cyborg Sarah Connor quando entrambe erano la vera Sarah e dovevano apparire nella stessa inquadratura.

