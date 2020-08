Lampedusa, arriva barcone con altri 450 migranti. Esplode la rabbia: «Governo incapace, vergogna» (Di domenica 30 agosto 2020) Un altro maxi-sbarco a Lampedusa, la tensione è altissima. Un peschereccio con oltre 450 persone a bordo, sembra di nazionalità tunisina, è arrivato al porto, scortato dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Esasperati, i residenti hanno subito dato il via a una protesta. Davanti al porto con uno striscione “stop immigrati”. rabbia e urla, «Governo pieno di incapaci, vergognatevi». «Da qui non passa nessuno». E l’ex senatrice Angela Maraventano colpisce duro: «Devono passare sul mio cadavere. Dov’è la ministra Lamorgese? Siamo stanchi. Sono tutti tunisini, peraltro, quindi vanno rimpatriati immediatamente. Impediremo con tutte le nostre forze di farli passare». Il sindaco di ... Leggi su secoloditalia

