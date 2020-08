Incredibile Eriksen, l'Inter potrebbe venderlo subito! (Di domenica 30 agosto 2020) MILANO - Il calcio è spesso fatto di porte girevoli. Eriksen ne ha imboccata una lo scorso gennaio, quando, una volta deciso di lasciare il Tottenham , ha accettato l'offerta dell' Inter . In ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Eriksen Incredibile Eriksen, l'Inter potrebbe venderlo subito! Corriere dello Sport I Top&Flop dell’Inter nella stagione 2019/2020: la LuLa stupisce, Skriniar ed Eriksen fuori ruolo

Si è chiusa lo scorso venerdì sera con la sconfitta contro il Siviglia in finale di Europa League la stagione dell’Inter. Un epilogo che in molti speravano potesse essere diverso, con una vittoria che ...

Moratti: “Messi? L’Inter ci sta provando! Conte e Lukaku non si discutono, su Lautaro ed Eriksen…”

Massimo Moratti, ex storico presidente dell’Inter, si è concesso ai microfoni del quotidiano spagnolo As per parlare dei temi più caldi che tengono banco in casa nerazzurra dopo il ko arrivato in fina ...

