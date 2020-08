Djokovic-Dzumhur in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Novak Djokovic proverà l’assalto agli Us Open 2020, dopo aver figurato da protagonista al Masters 1000 di Cincinnati 2020, superando Milos Raonic in finale. Il numero uno del mondo esordirà affrontando Damir Dzumhur, lunedì 31 agosto, come primo match sul campo Arthur Ashe Stadium, a partire dalle ore 01.00 italiane. La diretta televisiva verrà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn), così come il live streaming (Eurosport Player). Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic Dzumhur DJOKOVIC-DZUMHUR IN TV: data, orario, canale e diretta streaming US OPEN 2020 Sportface.it Italia, sei da 10? (Crivelli). Osaka ferma il tennis: «È un genocidio» (Azzolini). Sinner rischia grosso contro il n. 11 del mondo (Bertellino)

Il momento è Gaio. Ci perdoni il tennista faentino se scherziamo un po’ con il suo cognome per suggellare una giornata a suo modo storica per le racchette italiane: non era mai accaduto, infatti, che ...

Tennis: Djokovic supera anche Raonic

Novak Djokovic resta imbattuto in questo tribolato 2020: il numero uno mondiale ha vinto anche la finale del torneo di Cincinnati, svoltosi a New York. Il serbo all'atto conclusivo ha sconfitto il can ...

