de Magistris: «Sono insoddisfatto del livello dei servizi a Napoli ma ho ancora 10 mesi per recuperare» (Di domenica 30 agosto 2020) Repubblica Napoli intervista il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. A dieci mesi dalle prossime elezioni comunali il primo cittadino fa un bilancio di quanto fatto finora e anche un po’ di autocritica. «Sono insoddisfatto del livello dei servizi a Napoli. Ogni giorno martello, mi arrabbio. E riconosco che il tempo ancora a nostra disposizione è poco. Ma ce la metteremo tutta per migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini e presentarci con un bilancio finale soddisfacente». Il sindaco elenca i punti deboli della sua gestione. «Abbiamo sofferto in questi anni il peso caduto sulle amministrazioni locali, aggravato enormemente dalla crisi del Covid. Rispetto a Rosa Russo ... Leggi su ilnapolista

napolista : de Magistris: «Sono insoddisfatto del livello dei servizi a Napoli ma ho ancora 10 mesi per recuperare» A Repubblic… - VillaIsolina : @ilgiornale La legalità a Napoli resta una chimera. Secondo De Magistris non ci sono problemi, Napoli è bella e di… - AntonioCamera68 : @Ilconservator Purtroppo lo faranno, io sono campano, qui hanno votato uno come De Magistris, un simil De Luca. Ins… - catenaaurea66 : Non mi interessano i sondaggi ma mi sono detta, posto che questo sia attendibile, che se per vedere la Lega sparire… - MemoriaLiquida : @64domenico @marketingpmi @emlistar @nomfup A Napoli ho amici munnezz ci vivono da decenni chiavec Ci sono venuto… -