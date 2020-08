Conclusa a Chianciano le tre giorni arbitrale (Di domenica 30 agosto 2020) Chianciano TERME, SIENA,- Si è concluso a Chianciano Terme il raduno ufficiale degli arbitri di ruolo nazionale 2020-2021. Nel corso di un'intensa e proficua tre giorni di confronto e aggiornamento ... Leggi su corrieredellosport

Federvolley : Si è conclusa a Chianciano Terme la tre giorni di raduno degli arbitri nazionali ??Tutti i dettagli:… -

Ultime Notizie dalla rete : Conclusa Chianciano

Corriere dello Sport.it

CHIANCIANO TERME (SIENA)- Si è concluso a Chianciano Terme il raduno ufficiale degli arbitri di ruolo nazionale 2020-2021. Nel corso di un’intensa e proficua tre giorni di confronto e aggiornamento or ...Viola Petrini, classe 2006, tesserata per la Virtus Buonconvento, è campionessa italiana sui 100 stile libero. Grazie a un ottimo 58’’3, Viola ha ottenuto il primo posto e il titolo in vasca a Chianci ...