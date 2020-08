Clamoroso divorzio tra Neymar e la Nike (Di domenica 30 agosto 2020) Neymar lascia la Nike, la conferma arriva direttamente dalla nota marca di abbigliamento sportivo. Il campione brasiliano potrebbe firmare un ricco contratto con la Puma. È finito il ricchissimo matrimonio tra Neymar e la Nike, con la marca della virgola che ha comunicato ufficialmente l’interruzione del rapporto con l’asso brasiliano, un uomo-Nike da quindici anni. Di fatto durante tutto il percorso da giovane promessa a campione di fama mondiale Neymar ha sempre vestito Nike. Neymar lascia la Nike. C’è la Puma per il campione brasiliano? La notizia della separazione tra Neymar e la Nike arriva direttamente dall’ex sponsor tecnico del calciatore, anche se ... Leggi su newsmondo

ilriformista : Si va verso un clamoroso divorzio tra #Messi e il #Barcellona - Mauro39201502 : CLAMOROSO! Contattato in caso di divorzio MALESANI! Almeno lui la coppa UEFA l’ha vinta CAZO! - Eliaaxl99 : @stoinincognito Non fosse un viscido da paura lui sarebbe stato un'opera d'arte comunque. Ti ha fatto un 'complimen… - MatteoR2798 : RT @corsaroll: .@Inter, da quello che risulta alle fonti non è scontato #Allegri qualora dovesse arrivare il clamoroso (e ad oggi improbabi… - Damiano__89 : RT @corsaroll: .@Inter, da quello che risulta alle fonti non è scontato #Allegri qualora dovesse arrivare il clamoroso (e ad oggi improbabi… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso divorzio AMARCORD: sei anni fa il clamoroso divorzio con Mario Somma tuttosalernitana.com Divorzio Messi-Barcellona, i social esplodono e l’Inter sogna

La notizia del clamoroso addio di Messi al Barcellona è arrrivata nel corso del pomeriggio facendo esplodere in pochi minuti i social media e di fatto oscurando l’accordo tra Conte e l’Inter per andar ...

Condò: “L’addio di Conte sarebbe un autogol clamoroso. L’Inter è molto vicina alla vittoria”

Lasciare una squadra dopo un solo anno trascorso in panchina, con un secondo posto ottenuto in campionato, una semifinale di Coppa Italia e una finale persa in Europa League, sarebbe un atto estremame ...

La notizia del clamoroso addio di Messi al Barcellona è arrrivata nel corso del pomeriggio facendo esplodere in pochi minuti i social media e di fatto oscurando l’accordo tra Conte e l’Inter per andar ...Lasciare una squadra dopo un solo anno trascorso in panchina, con un secondo posto ottenuto in campionato, una semifinale di Coppa Italia e una finale persa in Europa League, sarebbe un atto estremame ...