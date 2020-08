Calciomercato, De Paul sempre più verso l’addio: dove giocherà (Di domenica 30 agosto 2020) Calciomercato, De Paul ai saluti. Il centrocampista argentino, obiettivo di diversi top club italiani, è pronto a trasferirsi all’estero: ecco dove andrà Per diverse settimane, Rodrigo De Paul è stato un serio obiettivo di diversi top club italiani. Prima il sondaggio da parte del Milan, poi l’interessamento forte della Juventus guidata da Andrea Pirlo. A … L'articolo Calciomercato, De Paul sempre più verso l’addio: dove giocherà proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : #Calciomercato | #PremierLeague, #Leeds affondo per #DePaul - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ???? Il #Leeds ci prova per un altro #Rodrigo ?? Assalto a #DePaul dell'#Udinese #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato http… - manuhellt : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #PremierLeague, #Leeds affondo per #DePaul - MilanLiveIT : #dePaul può lasciare la #SerieA: pressing del Leeds - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?????? ULTIM'ORA - #DePaul vicino alla cessione! 'Trattativa in corso, affare avanzato' ? -