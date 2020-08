“Attenti a quei due”. Bisignani, fonti privilegiate su Conte e Mattarella: cosa hanno in mente (Di domenica 30 agosto 2020) “Attenti a quei due, viene da pensare guardando Sergio Mattarella e Giuseppe Conte per come hanno ricordato i morti di Amatrice, a distanza di quattro anni dal terremoto”. Così Luigi Bisignani nel suo editoriale per Il Tempo ha commentato la Contestazione nei confronti del premier per i ritardi della ricostruzione: se Mattarella era già presidente della Repubblica all'epoca del drammatico sisma, Conte ha rimpallato le responsabilità trascurando il fatto che governa da più di due anni. “Spera di convincerci che ha sempre pronto un piano per tutto”, è il commento di Bisignani, che però non cade nella trappola di un premier che vive di passerelle e di annunci. ... Leggi su liberoquotidiano

