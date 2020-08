Andy Roddick: un grande talento che ha dovuto fare i conti con la classe di Federer (Di domenica 30 agosto 2020) Un talento vero e cristallino quello di Andy Roddick, tennista nato nel Nebraska il 30 agosto 1982 che sulla sua strada ha incrociato un altro fuoriclasse di questo sport, Roger Federer. Lo svizzero è stato una sorta di «bestia nera» per lo statunitense che è riuscito a batterlo solo in tre occasioni su 21 incontri disputati. Tutto ciò però non ha impedito all’atleta americano di restare costantemente nella Top-Ten del ranking mondiale per almeno dieci anni, raggiungendone anche la vetta. In campo Roddick è riuscito ad imporsi grazie al suo dritto poderoso (che di solito viaggiava intorno ai 160 chilometri orari) e ad un servizio che ancora adesso viene definito come uno dei più potenti e vincenti nella storia del tennis. Ha ... Leggi su sport.periodicodaily

