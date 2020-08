Traffico Roma del 29-08-2020 ore 18:30 (Di sabato 29 agosto 2020) Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati l’appuntamento con il Traffico spento l’incendio la diramazione Roma nord ora è di nuovo regolarmente percorribile terminate anche le code che si era formata in direzione del raccordo anulare si sta intanto risolvendo anche lì incendio di sterpaglie in via del Pescaccio e che ha coinvolto pesantemente anche il raccordo anulare da poco sono stati riaperti entrambe le carreggiate tra Aurelia e Pisana sul resto della Capitale non si evidenziano al momento ho particolari difficoltà ricordiamo che da lunedì 31 agosto torna in funzione il sistema dei parchi per le zone a Traffico limitato diurne di centro storico Tridente Trastevere top quindi all’accesso libero dei veicoli che era stato disposto negli ultimi mesi dopo il log dal 31 ... Leggi su romadailynews

Capezzone : La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traf… - Agenzia_Ansa : Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscit… - paolorm2012 : RT @MaxLandra: Maxirogo sterpaglie, chiuso #GRA Roma e traffico in tilt - SEMPRE IN AZIONE QUELLI DI #MAFIACAPITALE E COMUNQUE IO VOTO #… - MaxLandra : Maxirogo sterpaglie, chiuso #GRA Roma e traffico in tilt - SEMPRE IN AZIONE QUELLI DI #MAFIACAPITALE E COMUNQUE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-08-2020 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-08-2020 ore 17:30 RomaDailyNews I roghi si moltiplicano: chiuso Raccordo Roma e traffico in tilt

I Vigili del Fuoco cercano di domare il maxi rogo di sterpaglie e riaprire la circolazione sul GRA. Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di Roma non lont ...

Per Rossi è sfida a due: «Dopo Palazzi diamo speranza a Mantova»

MANTOVA. «Chiedo al sindaco uscente: ai nostri giovani lasciamo solo debiti da pagare in una città fantasma? Penso che oggi, in una situazione che anche Mario Draghi ha definito post bellica, abbiamo ...

I Vigili del Fuoco cercano di domare il maxi rogo di sterpaglie e riaprire la circolazione sul GRA. Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di Roma non lont ...MANTOVA. «Chiedo al sindaco uscente: ai nostri giovani lasciamo solo debiti da pagare in una città fantasma? Penso che oggi, in una situazione che anche Mario Draghi ha definito post bellica, abbiamo ...