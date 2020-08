Su e giù dell’oro in borsa dopo il record storico (Di sabato 29 agosto 2020) dopo il record storico sopra i 2mila euro raggiunto a metà agosto, l’oro fa registrare nuovi livelli di volatilità e torna a salire di prezzo, influenzato anche dalla svolta sull’inflazione annunciata dalla Federal Reserve americana. Con dollaro e rendimenti Usa in discesa anche il lingotto si è riportato sui 1.960 dollari l’oncia. Le montagne russe del metallo prezioso: la volatilità dell’oro Mentre giovedì 26 agosto il presidente della Fed Jerome Powell annunciava la svolta storica nella politica economica dei tassi d’interesse della banca centrale più influente del mondo, l’oro ha continuato ad oscillare tra i 1.980 e i 1.910 dollari nel giro di un’ora, così come altrettanto hanno fatto il dollaro e i titoli di stato americani. Nonostante ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : giù dell’oro