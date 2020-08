Sanità, Speranza “Dall’1 settembre superticket abolito” (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal 1 settembre. Il superticket è abolito e nessuno lo pagherà più”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.(ITALPRESS). Sanità, Speranza “Dall’1 settembre superticket abolito” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

