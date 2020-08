Rai - Milik-Roma, serve la quadra tra i club: il Napoli vorrebbe più soldi e soltanto Under (Di sabato 29 agosto 2020) Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Dzeko alla Juve ci fa volentieri, il problema non è lui: il problema è capire se Roma e Juve trovano l ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Rai - Milik-Roma, serve la quadra tra i club: il Napoli vorrebbe più soldi e soltanto Under - sscalcionapoli1 : Rai - Roma su Milik, il Napoli ha rifiutato quattro contropartite: resta in piedi l'ipotesi Under #calciomercato - MondoNapoli : Rai, Venerato: 'Il Napoli ha ufficialmente rifiutato quattro contropartite per Milik. Resta in gioco una sola opzio… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Napoli e Roma hanno sempre parlato di Milik e Under, mentre Veretout al momento non è sul mercato -