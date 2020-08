Postiglione, i carabinieri scoprono piantagione di marijuana (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPostiglione (Sa) – Nella giornata di ieri, i militari del Comando Stazione carabinieri di Postiglione e della Sezione Radiomobile della Compagnia CC di Eboli, traevano in arresto, in flagranza di reato, E.C. di anni 60, pregiudicato di Postiglione, il quale veniva sorpreso all’interno di una piantagione di marijuana, sita in località agro del medesimo comune, intento a compiere le varie operazioni di concimazione delle piante. Dopo aver bloccato il soggetto, che aveva cercato di darsi alla fuga, i militari hanno eseguito un’accurata perquisizione personale, estesa successivamente alla sua abitazione, al termine della quale sono stati rinvenuti diversi strumenti utili alla coltivazione dell’anzidetta ... Leggi su anteprima24

