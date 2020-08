Palermo. Cittadinanza solidale: progetti personalizzati per disabili per oltre sei milioni (Di sabato 29 agosto 2020) Sono già operative, per un ammontare di oltre sei milioni di euro (esattamente € 6.168.739) – a fronte di una previsione di spesa annua a carico del Comune di poco meno di cinque milioni e mezzo (€ 5.392.000) – le azioni, rimodulate a causa dell’emergenza pandemica, dei piani di zona volti a finanziare progetti personalizzati per disabili. Si tratta di piani integrati socio-sanitari per tutte le persone con disabilità grave o gravissima o per i cittadini con disturbi dello spettro autistico. Sono redatti d’intesa con gli stessi cittadini fruitori o con le rispettive famiglie e comprendono attività di tipo prettamente sanitario di competenza dell’ASP o di tipo sociale di competenza comunale, ... Leggi su laprimapagina

SkyTG24 : Balestrate, percepisce reddito di cittadinanza ma il marito lavora in nero: denunciata - arcocielo : RT @SkyTG24: Balestrate, percepisce reddito di cittadinanza ma il marito lavora in nero: denunciata - Andrea1975_ : RT @SkyTG24: Balestrate, percepisce reddito di cittadinanza ma il marito lavora in nero: denunciata - palermomaniait : Lavoratori in nero in un cantiere edile a Palermo: un operaio percepiva il reddito di cittadinanza -… - SgangadaTRE : RT @SkyTG24: Balestrate, percepisce reddito di cittadinanza ma il marito lavora in nero: denunciata -