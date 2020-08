“Noi Campani”, ufficializzata la composizione del Comitato Cittadino di Benevento (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Gianfranco Ucci ed Alfredo Martignetti, segretario e presidente Cittadino di Noi Campani di Benevento, hanno oggi rilasciato la seguente dichiarazione: “E’ stata ufficializzata in queste ore, nel corso di una riunione alla presenza del leader politico Clemente Mastella e dei vertici provinciali del Movimento, la composizione del Comitato Cittadino di Noi Campani. Il movimento politico che fa riferimento al sindaco di Benevento è come noto impegnato alle prossime elezioni Regionali per la conferma del Presidente De Luca, schierando nel Sannio due tra i migliori candidati in campo: Gino Abbate e Giovanna ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : Noi Campani. Ufficializzata la composizione del Comitato Cittadino.... - Anna10802 : @GioGeneSharp ?????? Ovvio! Soprattutto per noi Campani la vedo dura. Speravano di farci fessi e non ci sono riusciti… - MrJesterK : @markorusso69 Diciamo che noi campani meritiamo quello che abbiamo... purtroppo ?? - Doragioneatutt1 : @MariaRo99325323 Sicuramente. Ma anche tra noi campani ci sono parecchi 71, altrimenti non farebbe il pieno di voti come putroppo avverrà. - RafMosca2020 : Il 20 ed il 21 settembre, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania,vota Vincenzo De Luca… -

Ultime Notizie dalla rete : “Noi Campani” Coronavirus, De Luca: «Far ripartire la movida? Qualcuno si è bevuto il cervello» Corriere TV