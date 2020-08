Nasce Bookdealer, l’e-commerce comune per sostenere le piccole librerie (Di sabato 29 agosto 2020) Bookdealer ha esordito giovedì 27 agosto come piattaforma di e-commerce comune per le piccole librerie italiane. Al momento a farne parte sono 124 librerie indipendenti in tutta Italia, ma l’obiettivo è estendere il progetto a quanti più negozi possibili. Cos’è Bookdealer Bookdealer Nasce dall’idea di Leonardo Taiuti, co-editor di “Black Coffee” e di Mattia Garavaglia, librario presso la libreria Golem di Torino. Si è pensato di creare un sito di vendita di libri, ispirato a Bookshop, che in America si occupa di fare la medesima cosa. L’obiettivo del progetto era consentire alle piccole librerie indipendenti di concorrere con i ... Leggi su notizieora

