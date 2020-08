Morto Chadwick Boseman, l’attore di Black Panther (Di sabato 29 agosto 2020) È Morto a soli 42 anni Chadwick Boseman, l’attore di Black Panther. L’uomo è deceduto a causa di un cancro al colon. Un grave lutto scuote il mondo del cinema e dello spettacolo, che piange la prematura scomparsa di Chadwick Boseman, Morto ad appena 42 anni. Il grande pubblico lo ricorderà sicuramente e soprattutto per aver dato vita a Re T’Challain Black Panther, i films che si inserisce nella saga delle pellicole sui supereroi della Marvel. Fonte foto: https://www.facebook.com/BlackPantherMovieMorto Chadwick Boseman, l’attore di Black ... Leggi su newsmondo

