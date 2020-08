Mes, Renzi e le urne Il governo fibrilla (Di sabato 29 agosto 2020) Le ultime uscite di Matteo Renzi sulla situazione del governo dicono bene quale sia il livello di tensione nella maggioranza. L’autunno alle porte porterà con sé la prova elettorale del 20 settembre (regionali più referendum confermativo della riforma costituzionale sul numero di deputati e senatori), l’incerta riapertura delle scuole, il momento della verità per la situazione delle aziende e, sopra tutto, le incognite di una nuova fase di pandemia che nessuno oggi si sente più di escludere. Il governo dunque deve affrontare tutte queste prove proprio mentre è al lavoro sul progetto da presentare entro il 15 ottobre alla Commissione europea per cominciare ad ottenere i finanziamenti previsti dal Recovery Plan (209 miliardi) e contemporaneamente mentre elabora la legge di ... Leggi su ecodibergamo

Firenze, 29 agosto 2020 - "Queste elezioni sono stranissime, però sono fondamentali per il futuro della Toscana e per la tenuta istituzionale del governo". Lo ha ribadito questa mattina il leader di I ...Giuseppe Conte non ha preso bene le parole di Matteo Renzi. Non quelle sulla libertà di coscienza per il referendum, che vede il Sì ancora in testa, né quelle sulla legge elettorale, che considera tat ...