Maltempo Trentino Alto Adige: diversi interventi dei vigili del fuoco (Di sabato 29 agosto 2020) diversi interventi dei vigili del fuoco in Trentino e Alto Adige a causa del Maltempo della scorsa notte. A Trento i vigili del fuoco hanno effettuato una trentina di interventi per tagliare piante abbattute dal vento – che nella zona dell’aeroporto a Mattarello ha superato i 110 chilometri orari – rimuovere materiale dalle carreggiate e per cantine e scantinati allagati. Non si segnalano feriti e interventi particolarmente significativi. Sempre a Trento, a causa del Maltempo della scorsa notte, le squadre dei vigili del fuoco di Gardolo sono intervenute poco dopo la mezzanotte per assistere all’evacuazione ... Leggi su meteoweb.eu

