Macron: «Non escludo un nuovo lockdown» (Di sabato 29 agosto 2020) La Francia ieri ha toccato 7.379 nuovi positivi in 24 ore. Sono oltre mille i pazienti ricoverati ogni settimana. Preoccupano in particolare le situazioni di Marsiglia e di Parigi. Da ieri mattina è stato esteso a tutta la capitale l’obbligo di mascherina all’aperto che era già in vigore nelle zone più frequentate della città e in altri centri come Marsiglia e Tolosa. Una misura che potrebbe presto riguardare molte altre località. Il Corriere della Sera riporta le parole di Emmanuel Macron, ieri, in conferenza stampa. Il presidente non ha escluso un nuovo lockdown. «Facciamo di tutto per evitare un nuovo confinamento. Non avrei imparato molto da quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi se ora vi dicessi che lo escludo totalmente. Ci siamo dovuti ... Leggi su ilnapolista

