LIVE – Udinese-Vicenza 3-2 | amichevole 2020 DIRETTA

Alle 19:00 di sabato 29 agosto Udinese e Vicenza scenderanno in campo del comunale di Manzano in occasione di un'amichevole. I friulani allenati da Luca Gotti, dopo aver iniziato gli allenamenti, continuano il percorso di avvicinamento allo start ufficiale del prossimo campionato di Serie A, previsto tra circa un mese. Affronteranno la compagine veneta militante in Serie B. Udinese: Nicolas; De Maio, Prodl, Samir; Larsen, Coulibaly, Walace, Barak, Matos; Lasagna, Okaka. A disposiz. Perisan, Becao, Ekong, Palumbo, Zeegelaar, Micin, Ter Avest, Cristo, Teodorczyk, Nestorovski, Ballarini. All. Gotti Vicenza: Grandi; Barlocco, Bizzotto, Pasini, Beruatto; Zarpellon, Zonta, Pontisso, Nalini;

