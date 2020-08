Il Vaticano porta i clochard sulla spiaggia de “La Dolce vita”. «Tutto a spese di Bergoglio» (Di sabato 29 agosto 2020) Vacanze a Passoscuro per i clochard del Papa. Bagni e passeggiate sul litorale romano, sulla spiaggia celebrata anche da Federico Fellini. È l’ultima trovata dell’Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski. Lo stesso che aveva attaccato la corrente a un palazzo occupato. Lo stesso che ha sostenuto economicamente un gruppo di transessuali rimasti senza lavoro. Insomma, il prelato polacco non pecca certo di creatività. Il Vaticano fornisce anche teli da mare e costumi L’Elemosiniere di Bergoglio ha messo in piedi una organizzazione puntuale per il trasporto al mare dei senza tetto, rispettosa delle norme anti contagio. Il Vaticano fornisce a tutti l’occorrente da spiaggia: asciugamani, acqua, anche il costume. I ... Leggi su secoloditalia

ROMA – Vacanze per i clochard del Papa. Bagni e passeggiate nel litorale romano, nel pomeriggio verso l'ora del tramonto, e poi, la sera, tutti in pizzeria. Paga il Pontefice, che ha sempre nel cuore

