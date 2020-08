I consigli di Clio MakeUp per mettere meglio lo smalto (Di sabato 29 agosto 2020) Se non avete modo di fare un salto dall’estetista oppure avete una grande passione per gli smalti e le unghie e preferite fare tutto in casa, ci sono alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili. Clio MakeUp, sul suo sito ha dato alcune dritte su come mettere lo smalto evitando errori e sbavature varie. Andiamo a vedere come fare! Innanzitutto è meglio preparare prima tutto il necessario. E’ importante applicare lo smalto sull’unghia a circa uno o due mm lontano dalle cuticole. Come fare? Aiutandosi con un po’ di olio di oliva o della vasellina. Basta metterne una piccola parte tutto intorno all’unghia e poi lavare con semplice acqua. Applicare lo smalto al meglio senza errori o noiose ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : consigli Clio Curare il viso per rassodarlo e tonificarlo: i consigli di Clio MakeUp Ultime Notizie Flash