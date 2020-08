Doppietta Mercedes a Spa, pole per Hamilton davanti a Bottas (Di sabato 29 agosto 2020) Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp del Belgio con il nuovo record della pista di Spa. L'inglese della Mercedes centra la 93esima partenza al palo della sua carriera girando in 1'41'252 ... Leggi su leggo

Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp del Belgio con il nuovo record della pista di Spa. L'inglese della Mercedes centra la 93esima partenza al palo della sua carriera girando in 1'41«252 p ...

